Wall Street em alta. S&P 500 fecha melhor semana desde junho

As bolsas norte-americanas fecharam a negociação em alta, com o S&P 500 a ter o melhor resultado semanal desde junho. Os índices regressaram ao verde, numa altura em que os juros da dívida recuaram de máximos de vários anos, o que, tendo em conta a expetativa quanto a futuros aumentos das taxas de juro, ditou o sentimento do mercado.O "benchmark" S&P 500 subiu 2,37% para 3.752,75 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valorizou 2,47% para 31.082,56 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 2,31% para 10.859,72 pontos.Os investidores estiveram também atentos aos mais recentes comentários de responsáveis da Reserva Ferderal dos EUA - que disseram que o aumento dos juros diretores vai depender do nível da inflação e que só quando esta começar a descer é que se pode começar a pensar em reduzir o ritmo das subidas.O presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, e a homóloga de São Francisco, Mary Daly, deixaram claro que esperam que esta questão esteja no centro do debate na próxima reunião de novembro, ao mesmo tempo que reforçaram a necessidade de manter o"aperto".