Wall Street em alta sustentado por bons dados económicos dos EUA

manteve uma tendência de crescimento estável no segundo trimestre e, de acordo com dados do governo federal, parece ter ganho maior impulso entre abril e junho, devido à resiliência do mercado laboral.

O Dow subiu 0,35% para os 33.666,34 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,59%, para os 4.299,70 pontos, ainda a caminho do pior mês do ano. Desde o início de 2023 valoriza 11%, apesar de ter perdido cerca de 6% desde finais de julho.



Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou esta sessão 0,83% para os 13.201,28 pontos.

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em alta, com os investidores focados nas últimas estatísticas sobre a economia norte-americana.O PIB dos EUAA recente subida das "yields" da dívida dos EUA a dez anos para máximos de 2007 tem estado a colocar pressão sobre o mercado.Entre os principais movimentos de mercado, a Micron Technology perdeu mais de 4%, depois de ter revelado perdas superiores ao esperado no primeiro trimestre. Já a Accenture caiu 4,33%, após a empresa ter emitido um "guidance" para os resultados anuais e trimestrais abaixo do esperado pelos analistas.A Nvidia terminou a subir mais de 1%, mesmo com a notícia de que a autoridade da concorrência gaulesa realizou buscas na sede francesa da empresa, devido a suspeitas de práticas anti-concorrência.Os investidores viram-se agora para um discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, que deverá iniciar-se à hora de fecho da sessão. O mercado estará à procura de pistas sobre qual será o futuro da política monetária levada a cabo pelo banco central.