Wall Street em forte queda após maus resultados e ameaças de Trump à China

Os índices norte-americanos fecharam a sessão com quedas em torno de 3%.

Após o melhor mês em várias décadas, Wall Street começou o mês de maio com o pé esquerdo, com os principais índices acionistas a marcarem perdas torno de 3% devido aos resultados da Amazon, da Apple, Exxon Mobil e outras companhias e também às declarações do presidente dos Estados Unidos sobre tarifas aos produtos chineses.

O índice industrial Dow Jones fechou a cair 2,56% para 23.723,69 pontos e o tecnológico Nasdaq afundou 3,2% para 8.604,9 pontos. O S&P500 desvalorizou 2,8%.





Esta queda surge depois de ontem os principais índices terem disparado em abril. O Dow disparou 11,1% e o S&P 500 escalou 12,7%, que foram os melhores ganhos mensais desde janeiro de 1987, ou seja, em mais de 33 anos. Já o Nasdaq ganhou 15,4% em abril, a sua melhor performance mensal em 20 anos - desde junho de 2000.

O sentimento inverteu-se no arranque de maio devido sobretudo às mensagens de cautela transmitidas ontem pelas gigantes tecnológicas Apple e Amazon sobre a forma como a pandemia do novo coronavírus vai afetar os seus negócios.

A Amazon afundou 7,6% para 2.386,04 dólares, depois de ter revelado que registou lucros de 2.535 milhões de dólares (2.314 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano fiscal, menos 29% que em igual período do ano anterior.

A Apple perdeu 1,61% para 291,042 dólares, depois de ter revelado ontem que fechou o seu segundo trimestre fiscal com lucros de 11,24 mil milhões de dólares, ou 2,55 dólares por ação, acima da média de 2,26 dólares prevista pelo consenso do mercado.