Wall Street em máximos de 15 semanas e S&P 500 já tem saldo positivo no ano

As bolsas do outro lado do Atlântico prosseguiram hoje o movimento de subida e escalaram para máximos de 15 semanas, animadas pela reabertura da economia. O S&P 500 já eclipsou as perdas no acumulado do ano e tem agora saldo positivo.