Wall Street em máximos de um mês com melhoras de Trump e perspetiva de estímulos

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, para máximos de um mês animadas pelo anúncio das melhoras de Trump e da sua alta do hospital ainda hoje.



... O Dow Jones fechou a somar 1,68% para 28.148,64 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganhou 1,80% para 3.408,62 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 2,32% para 11.332,49 pontos. No domingo, os médicos do chefe da Casa Branca indicaram que Donald Trump poderia ter alta no dia seguinte, o que animou os investidores na sessão desta segunda-feira depois do abalo de sexta-feira – quando se soube que Trump tinha testado positivo à covid-19, tendo sido internado por precaução e suscitando incertezas quanto às eleições presidenciais dos EUA a 3 de novembro. Entretanto, Trump anunciou que terá alta às 18h30 de Washington ((23h30 em Lisboa), o que intensificou o sentimento de otimismo no mercado. Esta notícia e a expectativa de um novo pacote de estímulos à economia para breve ajudaram ao bom desempenho em Wall Street, com os índices a serem catapultados para máximos de quase quatro semanas. Trump publicou um tweet, no hospital, dizendo que é preciso que se chegue a um acordo entre democratas e republicanos para os novos estímulos e a líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou na sexta-feira estar otimista quanto à possibilidade de um entendimento entre os dois partidos nesse sentido. Nos destaques pela positiva esteve a Regeneron Pharmaceuticals, que disparou depois de se saber que Trump recebeu um tratamento com anticorpos produzido pela farmacêutica. Os setores que mais subiram na sessão de hoje foram os da energia, cuidados de saúde e tecnologia. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

