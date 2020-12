Wall Street em máximos históricos com estímulos à economia e cheques para a população

O Dow Jones encerrou a somar 0,49% para os 30.303,37 pontos e durante o dia marcou um máximo de sempre nos 30.323,78 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,58% para 3.722,48 pontos. Na negociação intradiária chegou aos 3.725,12 pontos, o valor mais alto da sua história.

Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,84% para 12.764,75 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante o dia atingiu um máximo histórico nos 12.765,05 pontos.

A sustentar os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico esteve o crescente otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um entendimento no Congresso para a aprovação de um novo pacote de estímulos governamentais no âmbito da pandemia.

Os congressistas norte-americanos envolvidos nas negociações estão "a fechar" um pacote de ajuda contra a covid-19 no valor de 900 mil milhões de dólares, no qual se espera que estejam incluídos cheques de estímulo aos particulares com valores entre 600 e 700 dólares, segundo o anúncio mais recente por parte dos legisladores.

Os progressos destas negociações ofuscaram os receios em torno do impacto económico da pandemia, ressaltados pelo facto de os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA terem disparado na semana passada para máximos de três meses. Além deste indicador, também os dados sobre as vendas a retalho foram fracos.