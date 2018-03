Wall Street em queda com investidores de olhos postos na Fed

As principais praças norte-americanas arrancaram a primeira sessão da semana em queda, numa altura em que os investidores aguardam pela decisão da Fed em torno da política monetária. A expectativa do mercado é que o banco central anuncie uma subida dos juros.

Em Wall Street, a semana começa em terreno negativo, numa altura em que os investidores estão de olhos postos na Reserva Federal dos Estados Unidos.





O Dow Jones recua 0,36% para 24.857,29 pontos, o Nasdaq desvaloriza 0,84% para 7.419,254 pontos e o S&P500 perde 0,52% para 2.737,63 pontos.

O encontro da Reserva Federal dos Estados Unidos termina na quarta-feira. Esta é a primeira reunião de política monetária presidida por Jerome Powell. Os economistas estão a antecipar uma subida de juros.



A taxa dos fundos federais deverá subir 25 pontos base, para um intervalo de entre 1,50% e 1,75%, perante a recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação no país. Além disso, na conferência de imprensa Powell deverá deixar indicações sobre futuras mexidas nos juros.





As acções do Facebook abriram a recuar 4,89% para 176,03 dólares depois de terem surgido notícias que indicam que um consultor político que trabalhou na campanha presidencial de Donald Trump - para as eleições presidencias de Novembro de 2016 - obteve acesso impróprio a 50 milhões de dados de utilizadores da rede social. Um analista de Wall Street, citado pela Reuters, indica que estas notícias levaram ao conhecimento de "problemas sistémicos" com o modelo de negócio do Facebook.



A Apple desce 0,52% para 177,10 dólares por acção. A Microsoft cai 1,02% para 93,639 dólares.