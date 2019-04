Reuters

As estimativas dos analistas variavam entre 1,5% e 2,3%. Já

Depois de na última sessão não ter sido registada uma tendência definida na negociação bolsista em Wall Street, as principais praças norte-americanas arrancaram a sessão desta sexta-feira, 26 de abril, a transacionar em queda ligeira.O índice Dow Jones abriu a resvalar 0,09% para 26.437,00 pontos, seguido pelo Standard & Poor's 500 a deslizar 0,02% para 2.925,73 pontos. Com uma queda mais acentuada, que acontece após ter atingido um novo máximo histórico na sessão de quinta-feira , o tecnológico Nasdaq Composite começou o dia a perder 0,19% para 8.103,00 pontos.Isto no dia em que o Departamento do Comércio dos Estados Unidos reportou que nos primeiros três meses deste ano o PIB norte-americano expandiu-se 3,2% , o que representa uma aceleração face ao crescimento de 2,2% alcançado no último trimestre de 2018.O comportamento da maior economia mundial superou as expectativas dos analistas.uma sondagem conduzida pela agência Reuters junto de economistas mostra que as projeções apontavam para um crescimento de apenas 2%.No entanto, a travar um maior otimismo dos investidores quanto à evolução favorável da economia dos EUA estará o facto de que a surpreendente expansão conseguida no primeiro trimestre se ficou sobretudo a dever a fatores temporários a não a alteração estruturais no tecido económico.Por outro lado, também a condicionar o comportamento em Wall Street está a divulgação de resultados mistos por parte das cotadas.A Intel iniciou a sessão a afundar 8,45% para 52,85 dólares depois de a empresa ter revisto em baixa as estimativas para o volume de receitas em 2019 e após ter falhado a meta definida para as vendas. Também no vermelho, a Exxon Mobil perde 2,21% para 80,44 dólares depois de ter ficado aquém da projeção para os lucros no primeiro trimestre.Em sentido oposto negoceia a Amazon que soma 0,55% para 1.912,70 dólares depois de a plataforma de comércio online ter duplicado os lucros trimestrais, e assim superado as estimativas, para os lucros trimestrais.(Notícia atualizada às 14:45)