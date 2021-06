Wall Street em recordes à espera da Fed

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno misto, com o Dow Jones a deslizar e o Nasdaq e Standard & Poor’s 500 a manterem a força. Isto numa altura em que os investidores estão já de olho na reunião de dois dias da Fed que tem início amanhã.



Courtney Crow/EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 14 de Junho de 2021 às 21:20







... O Dow Jones fechou a jornada desta segunda-feira a ceder 0,25%, para se fixar nos 34.393,75 pontos. O seu máximo histórico, recorde-se, foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500, que estava a recuar, deu um pulo nos minutos finais da sessão, invertendo para terreno positivo. Terminou com um ganho de 0,18%, para 4.255,15 pontos, o que constituiu mesmo um recorde de fecho. Na negociação intradiária estabeleceu um máximo de sempre nos 4.255,59 pontos. Também o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu manter o fôlego e encerrou a somar 0,74% para 14.174,14 pontos, também o valor de fecho mais elevado de sempre. Muitos investidores preferiram usar de cautela e o foco está agora na reunião de dois dias da Fed, que tem início amanhã e que poderá dar sinais sobre a sua política monetária, nomeadamente sobre a retirada de estímulos. Esperam-se também pistas da Reserva Federal sobre as perspetivas para a inflação, depois de os dados mais recentes indicarem que a economia norte-americana está a recuperar dinâmica mas sem sobreaquecer – o que atenuou os receios dos investidores em torno deste indicador. À falta de catalisadores em vésperas da reunião do banco central, os intervenientes de mercado preferiram não fazer apostas significativas. Ainda assim, apenas o Dow acabou por fechar no vermelho. Destaque para a força do setor tecnológico, com o Nasdaq a subir pela sexta vez nas últimas sete sessões, animado sobretudo pela Tesla, Apple e Amazon. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

