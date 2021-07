Wall Street em recordes à espera de contas das tecnológicas e reunião da Fed

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, pela quinta sessão consecutiva, sem grande euforia mas a fixarem novos máximos históricos e de fecho. Os investidores estão à espera de uma grande dose de resultados de tecnológicas esta semana e também aguardam pela reunião do banco central dos EUA.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:21







... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,24%, para se fixar nos 35.144,31 pontos, naquele que foi um recorde de fecho. Atingiu também o nível mais elevado de sempre, durante a sessão, nos 35.150,37 pontos. Também o Standard & Poor’s 500 avançou 0,24%, para 4.422,30 pontos, que foi igualmente um máximo de sempre em valor de encerramento. Durante o dia estabeleceu um novo máximo histórico, nos 4.422,73 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,03% para 14.840,71 pontos – um novo recorde de fecho de sessão. Na negociação intradiária chegou ao patamar mais alto de sempre, nos 14.863,65 pontos. As bolsas de Wall Street foram sobretudo impulsionadas pela perspetiva de boas contas trimestrais por parte de tecnológicas de peso que esta semana apresentam os seus resultados. Hoje, depois do fecho, os números da Tesla também são aguardados com expectativa. Amanhã será a vez de a Apple, Alphabet e Microsoft divulgarem os seus resultados, seguindo-se o Facebook na quarta-feira e a Amazon no dia seguinte. Os investidores aguardam também pela decisão de política monetária da Fed na quarta-feira, dia em que finda a sua reunião de dois dias. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

