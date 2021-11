Wall Street em recordes com boas contas trimestrais. Dow toca nos 36.000 pontos

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,26%, para 35.913,84 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. E chegou a negociar, logo na abertura, no patamar dos 36.000 pontos pela primeira vez na sua história – quando tocou nos 36.009,74 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,18%, para 4.613,67 pontos, o que é também o seu nível mais alto de sempre num encerramento. Chegou a marcar, durante a sessão, o valor mais alto de sempre, nos 4.620,34 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,63% para se fixar nos 15.595,92 pontos – também um recorde em valores de fecho. Na negociação intradiária atingiu um máximo de 15.597,74 pontos – nível nunca antes tocado.

As bolsas norte-americanas estiveram a sustentadas pelos sólidos resultados trimestrais que têm estado a ser divulgados pelas suas cotadas. Entre as empresas que compõem o S&P 500 que já reportaram os resultados do terceiro trimestre, mais de 80% superou as expectativas de Wall Street.

A impulsionar os ganhos estiveram os títulos da energia, numa sessão em que os preços do petróleo voltaram a subir.

Os investidores estão agora a focar-se numa potencial calendarização da Reserva Federal norte-americana para a retirada das medidas de estímulo à economia – prevê-se que esse timing possa ser definido na reunião de política monetária dos dois próximos dias (com qualquer eventual decisão a ser comunicada na quarta-feira, 3 de novembro).