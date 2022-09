Wall Street encerra no vermelho em dia de sessão volátil

As bolsas norte-americanas fecharam com perdas num dia em que vários bancos centrais seguiram as pisadas de Fed e anunciaram novas subidas das taxas de juro.



Reuters Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 21:28







O "benchmark" S&P 500 cedeu 0,84% para 3.757,99 pontos, tendo conseguido recuperar de algumas das perdas durante a sessão, que chegaram a mais de 1%. Já o industrial Dow Jones recuou 0,35% para 30.076,68 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,37% para 11.066,81 pontos.



Na conferência de imprensa de quarta-feira, a Fed deixou claro que está disposta a provocar uma recessão para retomar o controlo da inflação caso seja necessário. Os analistas estima uma subida de 1,25 pontos percentuais até ao final deste ano, sendo que a tendência de subida será para manter em 2023.



Um dia depois da Fed, foi a vez da Noruega, do Reino Unido e da África so Sul anunciarem aumentos das taxas.





