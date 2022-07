Wall Street encerra semana a sorrir. S&P 500 com melhor mês desde novembro de 2020

As bolsas norte-americanas encerraram a semana a sorrir, impulsionadas pelos resultados trimestrais sólidos de grandes empresas tecnológicas, numa semana que ficou marcada pela divulgação de contas de gigantes como a Amazon, a Apple ou a Alphabet.

O S&P 500, que na primeira metade do ano viu o seu desempenho cair, registou em julho o melhor mês desde novembro de 2020. As grandes tecnológicas lideraram os ganhos nesta sexta-feira, alavancadas pelas contas da Amazon e da Apple, que reportaram resultados acima do esperado pelos analistas, acalmando os temores de uma desaceleração.

O "benchmark" S&P 500 valorizou 1,42% para 4.130,29 pontos, enquanto o industrial Dow Jones subiu 0,97% para 32.845,13 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite, por sua vez, foi o que mais cresceu, ao avançar 1,88% para 12.390,69 pontos.

Apesar de a divulgação de contas do segundo trimestre estar longe de ter terminado, a "earnings season" tem, até agora, sido melhor do que o previsto, com 75% das empresas do S&P 500 a reportar resultados que ultrapassam as previsões dos analistas.

"O facto de os resultados não se revelarem tão maus como o esperado é muito construtivo para os mercados", afirmou à Bloomberg Anastasia Amoroso, analista da iCapital, acrescentando que a tendência de crescimento poderá manter-se nas próximas semanas enquanto os investidores aguardam pelos próximos passos da Reserva Federal norte-americana ou pelos dados da inflação.