Wall Street está de novo com medo

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,48%, para 34.584,88 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,91%, para 4.432,99 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,91% para se fixar nos 15.043,97 pontos.

Hoje, a sessão foi bastante volátil, especialmente na última hora de negociação, devido à chamada bruxaria tripla ("triple witching"). E denomina-se tripla porque se dá o vencimento simultâneo de três contratos: opções sobre índices de ações, opções sobre ações e futuros sobre ações (individuais).

Muitos meios do mercado continuam a referir-se à bruxaria quádrupla, mas um repórter da Bloomberg disse hoje que desde dezembro do ano passado que apenas expiram três contratos nesta data. O que desapareceu entretanto foi o contrato dos futuros sobre índices de acções, porque tinha pouco investimento.

"As bolsas estão de novo com medo", sublinhou a CNN, já que o seu CNN Business Fear & Greed Index [índice do medo e ganância] entrou de novo em território de "medo".

E isto sobretudo porque os investidores estão em "modo espera". Muitos antecipam que a Fed possa anunciar na reunião de política monetária da próxima semana o início do "tapering" [retirada gradual dos estímulos, que passam pela compra de dívida], mas com o relatório desanimador do mercado laboral em agosto isso poderá ser agora menos provável, salienta a CNN.