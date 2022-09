Wall Street estreia setembro mista com tecnológicas em queda

Em vésperas de serem divulgados os dados da criação de emprego em agosto nos EUA, as bolsas de Nova Iorque terminaram o dia com tendências divergentes.O industrial Dow Jones ganhou 0,46%, para os 31.656,42 pontos, sendo acompanhado pelo índice alargado S&P 500, que subiu 0,3%, fechando nos 3.966,85 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite entrou em setembro com uma queda de 0,26%, terminando a sessão nos 11.785,13 pontos.Os índices recuperaram na reta final da negociação, conseguindo o Dow e o S&P 500 superar a linha d'água."Estamos a adotar um tom mais oportunístico nos mercados. Vai haver muias subidas e descidas à medida que são conhecidos dados económicos e queremos investir, porque ter o dinheiro parado é muito caro neste momento", disse à Bloomberg TV Ashish Shah, da Goldman Sachs Asset Management.No entanto, setembro é um mês tradicionalmente negativo para as ações. O S&P 500, "benchmark" mundial, regista perdas médias de 0,6% em agosto e de 0,7% em setembro nos últimos 25 anos."Neste momento temos de ser pacientes. Os mercados podem movimentarse de forma muito violenta", argumenta Megan Horneman, "chief investment officer" da Verdence Capital Advisors, citada pela Bloomberg."O efeito da Fed já não é o único, surgiram outros fatores globais, como o abrandamento da economia chinesa ou a estagflação na Europa, que criam um ambiente macroeconómico global de maior ansiedade, com taxas de juro elevadas e baixo crescimento. E isto causa maior volatilidade", indicou Alvin Tan, da RBC Capital Markets.