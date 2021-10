Wall Street faz jackpot de recordes com Nasdaq a deixar de ser "o patinho feio"

O Nasdaq Composite escalou 1,39%, para os 15.448,12 pontos e deixou de ser "o patinho feio" de Wall Street em outubro, alcançando um novo máximo histórico de fecho. Antes, o índice tecnológico tocou os 15.452,30 pontos, um patamar inédito durante a negociação.O Dow Jones, por seu turno, avançou 0,68%, para um novo recorde de 35.730,48 pontos, tendo ao longo da sessão atingido os 35.742,25 pontos.O S&P 500, índice mais alargado, não quis ficar atrás e subiu 0,98%, até aos 4.596,42 pontos, igualmente um máximo de fecho a que junta o recorde no intraday de 4.597,55 pontos.Os novos máximos surgem um dia após uma breve pausa dos principais índices, com o Dow e o S&P a terem fechado no vermelho ontem, interrompendo uma série de recordes sucessivos. O Nasdaq disparou depois de na véspera ter terminado o dia inalterado.No S&P 500 foram os setores do imobiliário, indústria e consumo que mais ganharam, colocando o índice a caminho de um ganho acumulado de mais de 6% em outubro.No Nasdaq, nomes de peso como a Amazon e a Tesla impulsionaram o índice para destronar o recorde fixado a 7 de setembro.Entre as cotadas que apresentaram resultados acima do esperado e alimentaram ainda mais o otimismo dos investidores contam-se a Caterpillar e a Ford.Estes números foram suficientes para fazer Wall Street esquecer os dados do crescimento do PIB no terceiro trimestre, que se cifrou em 2%, abaixo dos 2,6% esperado pelos analistas.