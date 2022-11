Wall Street faz nova festa com tecnológicas a lançarem os foguetes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A festa de hoje em Wall Street foi mais comedida, mas não deixou de ser uma festa. No final da sessão, os principais índices perderam algum gás, numa correção natural depois da euforia.

O índice industrial Dow Jones encerrou a somar 0,10 % na sessão desta sexta-feira, para 33.747,86 pontos. A subida no fecho acabou por ser pouco expressiva, mas durante a sessão o Dow esteve a ganhar mais – tendo depois perdido algum gás num movimento de correção.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,92% para 3.992,93 pontos, registando a sua melhor semana desde junho.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite pulou 1,88% para se estabelecer nos 11.323,33 pontos.

Os principais índices do outro lado do Atlântico prolongaram os ganhos da véspera, desencadeados pelos dados da inflação de outubro nos EUA, que ficaram abaixo do esperado.

Com este cenário, os investidores acreditam que a Reserva Federal possa começar a abrandar o ritmo das subidas dos juros diretores, o que fez aumentar o apetite por ativos de risco, como as ações, e levou a uma queda do dólar e dos juros da dívida soberana.

Perante a perspetiva de descida dos juros do banco central, o setor tecnológico – que se endividou fortemente enquanto as taxas de juro estiveram em níveis muito baixos – foi dos que mais festejou em bolsa.