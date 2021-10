Wall Street faz pausa nos recordes em vésperas de contas da Apple e Amazon

Em vésperas de dois gigantes tecnológicos - Apple e Amazon - apresentarem os resultados trimestrais, Wall Street interrompeu a série de recordes sucessivos do Dow Jones e S&P 500.O Dow recuou 0,74%, para 35.490,69 pontos, aliviando do máximo histórico da véspera, enquanto o S&P 500 cedeu 0,51%, para os 4.551,68 pontos, depois de também ontem ter atingido níveis inéditos.Já o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu fechar na linha de água, subindo 0,12 pontos, para os 15.235,84 pontos, ainda algo distante do máximo histórico registado a 7 de setembro último. O índice beneficiou dos "rallies" de nomes como a Alphabet, Amazon e Tesla.A pressionar os índices estiveram maiores preocupações com o crescimento económico, o que penalizou as ações cíclicas, que evoluem em relação direta com o andamento da economia.