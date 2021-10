Wall Street fecha a uma "unha negra" de máximo histórico

O dia voltou a ser positivo para as bolsas de Nova Iorque, com o índice alargado S&P 500 a somar o sexto dia consecutivo de ganhos e a fechar "em cima" do máximo histórico fixado a 2 de setembro. Os bons resultados de empresas como a Verizon e a Anthem ajudaram a impulsionar a bolsa.Este tem sido, aliás, o melhor arranque de uma "earnings season" do S&P 500 nos últimos dois anos, com uma subida de 3,6% na primeira semana da época de divulgação de resultados.O Dow Jones avançou 0,43%, para os 35.609,34 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,37%, até aos 4.536,19 pontos, muito próximo do recorde de fecho de 4.536,95 pontos alcançado a 2 de setembro.Já o tecnológico Nasdaq Composite interrompeu a senda de ganhos e deslizou uns ligeiros 0,05%, fechando nos 15.121,68 pontos. A pesar no índice tecnológico estiveram cotadas como a Netflix, penalizada após perspetivas para o último trimestre que não entusiasmaram os investidores.