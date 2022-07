Wall Street fecha com poucas mexidas após criação de emprego superar expectativas

As bolsas nova-iorquinas fecharam com pequenas variações a derradeira sessão da semana, num dia marcado pelos dados da criação de emprego nos EUA em junho, que superaram largamente as estimativas, o que dá força à linha mais dura da Fed.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 21:39







O Dow Jones cedeu 0,15%, para 31.338,15 pontos, enquanto o "benchmark" S&P 500 deslizou 0,08%, fechando nos 3.899,38 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite, por seu turno, avançou 0,12%, para 11.635,31 pontos.



"A economia está a abrandar mas a Fed quer que abrande. Por isso, julgo que toda esta conversa sobre recessão é algo prematura", defendeu na Bloomberg TV Priya Misra, diretor feral de estratégia de juros da TD Securities.



Em reação aos dados de hoje, Victoria Greene, diretora de investimento e sócia fundadora da G Squared Private Wealth, frisou à Bloomberg que "neste momento, o mercado laboral não é a criança problemática, tem sido o miúdo bem comportado, por isso a Fed acha que pode ignorar o mercado laboral neste momento e focar-se totalmente na inflação".

