Wall Street fecha em alta com confiança de que economia resiste a falcões da Fed

Os investidores mostraram sinais de que confiam na resiliência da economia dos EUA mesmo que a Fed adote uma política mais restritiva, como a defendida pelo presidente da Fed de St. Louis, James Bullard.O industrial Dow Jones avançou 1,45%, para os 34.911,20 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 ganhou 1,61%, fechando nos 4.462,21 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite brilhou ainda mais ao terminar a sessão nos 13.619,66 pontos, a subir 2,15%.O S&P 500 recuperou dos mínimos de mais de um mês da véspera e os ganhos foram repartidos por todos os principais setores, com exceção da energia.A suportar a confiança dos investidores estiveram os dados das novas construções, que inesperadamente subiram em março para o nível mais alto desde 2006.Os bons resultados de algumas das cotadas também contribuiram para o dia positivo, com destaque para a Johnson&Johnson, que apresentou lucros trimestrais acima do esperado e ter aumentado o dividendo.Segundo a Bloomberg, até ao momento apenas 48 das cotadas no S&P 500 apresentaram resultados, mas 79% destas revelaram números melhor do que o esperado.