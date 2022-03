Wall Street fecha em queda com tecnológicas a pressionar

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram no vermelho com as cotadas do setor tecnológico a serem as mais penalizadas. O dia foi ainda marcado por grande volatilidade no preço do crude, o que condicionou as empresas petrolíferas.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 21:29







O Dow Jones cedeu 0,29%, para os 33.794,66 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,53%, terminando o dia nos 4.363,49 pontos. Mais castigado foi o tecnológico Nasdaq Composite, com um tombo de 1,56%, fechando nos 13.537,94 pontos.



Com a incerteza sobre o desenrolar da situação na Ucrânia ainda a dominar, os investidores aguardam o relatório sobre criação de emprego nos EUA que será divulgado amanhã e tentam avaliar os impactos na economia e nas empresas da guerra na Ucrânia e das sanções impostas a Moscovo.



As grandes tecnológicas viveram um dia negativo, com a Amazon a perder 2,73%, a Apple a deslizar 0,20%, a Alphabet, casa-mãe do Google, a recuar 0,50%, a Meta, dona do Facebook, a tombar 2,47% e a Microsoft a sofrer uma queda de 1,42%. A Tesla, por seu turno, afundou 4,61%.



Nas matérias-primas, o petróleo viveu um dia de sobe-e-desce, com o WTI a superar os 116 dólares por barril e o Brent quase a atingir os 120 dólares, mas a terminarem o dia a cair face à véspera. Nos metais industriais, o zinco tocou um máximo desde 2007 e o alumínio fixou um novo recorde histórico.



"A subida dos preços das 'commodities' são uma grande preocupação para o mercado, alimentando os receios de estagflação [estagnação económica ou recessão em simultâneo com inflação elevada]", refere Fiona Cincotta, analista sénior da City Index, citada pela Bloomberg.



"Preços de energia mais altos, abrandamento económico e aceleração da inflação não são uma boa perspetiva", acrescenta.



"Tem havido uma grande volatilidade diária, que não prevejo que persista. Mesmo que a volatilidade continue alta, não estamos preocupados com uma recessão. Acredito que o crescimento irá abrandar, devido aos elevados preços globais das 'commodities'", considera, por seu turno, Megan Horneman, CIO da Verdence Capital Advisors, ouvida pela Bloomberg.







