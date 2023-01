Bolsas dos EUA fecham mista. "Earnings season" acelera

33.733,56 pontos, enquanto o S&P 500 recuou ligeiramente (-0,07%) para 4.016,93 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,27% para 11.334,27 pontos.

Wall Street terminou a sessão de forma mista, numa altura em que os investidores estão de olhos postos na "earnings season", e depois de um arranque acidentado que resultou na suspensão da negociação na Bolsa de Nova Iorque.O industrial Dow Jones somou 0,31% paraO grupo industrial 3M caiu 6,25%, após reportar um recuo dos lucros trimestrais. A fabricante dos famosos "post-it" revelou ainda que vai despedir 2.500 trabalhadores em todo o mundo.Já as ações da Johnson & Johnson terminaram o dia na linha d' água (-0,02%), depois de a farmacêutica ter anunciado uma queda de 26% dos lucros para 3,52 mil milhões de dólares e um deslize de 4,4% na receita para 23,71 mil milhões de dólares.Os números da farmacêutica foram sobretudo pressionados pelos ganhos do dólar norte-americano face às principais divisas. Ainda assim, estes resultados ficaram em linha com as expectativas do mercado.Por fim, a Microsoft deslizou 0,22%, horas antes de divulgar os resultados trimestrais.Até ao momento, das 72 das empresas do S&P 500 que já apresentaram resultados 65% ultrapassaram as expectativas dos analistas, de acordo com os dados da Refinitiv.