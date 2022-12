Wall Street fecha mista após euforia da véspera

As bolsas norte-americanas encerraram com sentidos opostos a sessão inaugural de dezembro, com as tecnológicas a destacarem-se pela positiva.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 21:26







O industrial Dow Jones cedeu 0,56%, para os 34.395,01 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 deslizou 0,09%, para os 4.076,57 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite, que ontem tinha avançado mais de 4%, subiu 0,13%, fechando nos 11.482,45 pontos.



Os investidores fizeram um "compasso de espera" hoje, aguardando pelos dados da criação de emprego nos EUA em novembro, vistos como cruciais para a decisão da Reserva Federal sobre o rumo da política monetária. Os principais índices das bolsas dos EUA estrearam dezembro com tendências opostas, um dia após terem registado fortes ganhos após o presidente da Fed admitir que o ritmo das subidas das taxas diretoras poderá abrandar já em dezembro.O industrial Dow Jones cedeu 0,56%, para os 34.395,01 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 deslizou 0,09%, para os 4.076,57 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite, que ontem tinha avançado mais de 4%, subiu 0,13%, fechando nos 11.482,45 pontos.Os investidores fizeram um "compasso de espera" hoje, aguardando pelos dados da criação de emprego nos EUA em novembro, vistos como cruciais para a decisão da Reserva Federal sobre o rumo da política monetária.

