Wall Street fecha mista com Fed a pressionar

A culminar uma semana "dura" nos mercados, principalmente após a divulgação, na quarta-feira, das atas da Fed, o S&P 500 fechou a cair 0,27%, para os 4.488,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite foi o mais castigado, com um tombo de 1,34%, para os 13.711,00 pontos. Já o industrial Dow Jones avançou 0,40%, terminando o dia nos 34.721,12 pontos.Além das atas, as intervenções públicas de diversos membros da Fed, com destaque para James Bullard, que defendeu a necessidade de subir as taxas de juro em 300 pontos base, pressionaram os investidores.O saldo semanal do S&P 500 foi negativo, com uma queda de 1,27%, ao passo que o Dow apenas cedeu 0,28%. Já o Nasdaq Composite sofreu um recuo de 3,86%."A Fed espera baixar a inflação sem desencadear uma recessão, os investidores estão céticos, mas esperamos que a inflação seja mais moderada ao longo do ano, trazendo de volta os 'pombos'", refere Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, numa nota citada pela Bloomberg.Os mercados encontram-se sob pressão não só da estratégia mais agressiva da Fed para combater a inflação, mas também pelos efeitos da guerra na Ucrânia e dos "lockdowns" na China devido à pandemia.Entre as cotadas que fecharam no vermelho hoje contam-se as "big tech". A Apple caiu 1,19%, a Amazon perdeu 2,11%, a Alphabet recuou 1,91%, a Meta cedeu 0,28% e a Microsoft sofreu uma quebra de 1,46%.