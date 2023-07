Wall Street fecha mista com investidores à espera de mais contas e reuniões dos bancos centrais

8,19 mil milhões de dólares, mas as estimativas eram de 8,3 mil milhões). E a tecnológica norte-americana não foi a única a desiludir. A Tesla viu os lucros subirem no segundo trimestre, mas as margens de lucro caíram - fruto de, entre outros, as reduções de preço que tem levado a cabo.



As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que os investidores fugiram às tecnológicas após resultados abaixo do esperado no início desta semana.Entre as empresas que desiludiram os investidores esteve, por exemplo, a Netflix . Apesar de a plataforma de streaming ter superado as estimativas com 5,9 milhões de novos subscritores, as receitas no segundo trimestre ficaram ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas (foram deO índice de referência S&P 500 somou 0,03% parapontos e o industrial Dow Jones cresceu 0,01% parapontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,22% parapontos.A próxima semana será recheada de contas de gigantes norte-americanas: é o caso da Microsoft, da Alphabet, da Visa e da Moodys. Na Europa também há resultados que vão mexer com a negociação, como é o caso da francesa LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton e a Dior.Além da "earnings season", a próxima semana será decisiva em termos de política monetária, com a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão a terem encontro marcado.