Wall Street fecha mista com Nvidia e Tesla a impulsionarem Nasdaq e S&P 500

"yield" das "treasuries" a dez anos dos Estados Unidos atingiu máximos desde a crise do "subprime", no final de 2007. Isto numa altura em que os investidores estão já com os olhos postos no Simpósio de Jackson Hole, que arranca na quinta-feira e termina sábado. O momento mais aguardado é o do discurso do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, na sexta-feira, com o mercado à espera de obter pistas sobre quais os próximos passos do banco central norte-americano.



"Esta é um grande semana para as tecnológicas e o otimismo de que a Nvidia irá apresentar bons resultados está a crescer", afirmou Ed Moya, analista da Oanda, à Bloomberg, alertando contudo que a subida das "yields" poderá mostrar-se um desafio para as ações.





As bolsas norte-americanas fecharam mistas, com o tecnológico Nasdaq Composite a registar ganhos acima de 1%. A dar força ao índice estiveram sobretudo a Nvidia e a Tesla, duas "mega cap" - termo aplicado a empresas com uma capitalização bolsista acima dos 200 mil milhões de dólares.O índice de referência S&P 500 subiu 0,69% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,56% parapontos, enquanto o industrial Dow Jones cedeu 0,11% paraontos.O entusiasmo em torno da fabricante de chips, que somou 8,47% na sessão, aumentou dias antes da companhia divulgar os resultados do segundo trimestre, com os investidores a esperarem receitas acima do estimado pelos analistas. A Nvidia é uma das grandes vencedoras da corrida à inteligência artificial, tendo desde o início deste ano valorizado mais de 200%.Já a Tesla, que fechou o dia com ganhos de 7,33%, beneficiou de uma recuperação do setor da tecnologia, com os investidores a mostrarem de novo apetite pelas ações de crescimento. A fabricante de veículos liderada por Elon Musk regressou assim aos ganhos depois de seis dias consecutivos de perdas após uma recomendação favorável da Baird Equity.As perspetivas positivas sobre estas empresas sobrepuseram-se às preocupações quanto aos juros mais altos, num dia em que a