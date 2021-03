Wall Street fecha mista mas sobe no trimestre

O Dow Jones fechou a ceder 0,26%, para se fixar nos 32.981,55 pontos. O Dow estava a subir ligeiramente na última hora de negociação, mas nos minutos finais acabou por inverter para o vermelho.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,36%, para se estabelecer nos 3.972,89 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,54%, fechando nos 13.246,87 pontos. O facto de os juros da dívida pública terem aliviado hoje nos EUA ajudou à subida.

A animar as bolsas do outro lado do Atlântico esteve o relatório da ADP sobre o emprego no setor privado nos EUA, que revelou que em Março surgiram 517.000 novos empregos na economia.

No entanto, os investidores não mostraram grandes euforias, revelando mesmo alguma cautela, numa altura em que seguem com atenção os detalhes da proposta do presidente Joe Biden de investimento de 2 biliões de dólares em infraestruturas – e os planos de aumento dos impostos às empresas para pagar este ambicioso programa.

Na última sessão do trimestre, o mercado tentou terminar este período de três meses com saldo positivo, especialmente o setor tecnológico – que foi o que perdeu mais terreno devido ao aumento dos juros das obrigações do Tesouro a 10 anos nos EUA, que reduz o apetite por ações de elevado crescimento em prol de empresas que são vistas como tendo maior probabilidade de um bom desempenho com a retoma económica.

No acumulado do mês, o Dow subiu perto de 8% e o S&P 500 valorizou mais de 5%, ao passo que o Nasdaq apenas ganhou 1,2%.