Wall Street fecha mista. Meta afunda para mínimos de janeiro de 2016

Wall Street fechou mista esta quinta-feira, com o industrial Dow Jones a conseguir encerrar no verde, ao subir 0,61%, para os 32.033,28 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 cedeu 0,61%, fechando nos 3.807,30 pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite a ser mais castigado: recuou 1,63% para os 10.792,67 pontos.O dia foi marcado pela derrocada na Meta , que fechou a perder 24,56%, nos 97,94 dólares, mínimo desde 27 de janeiro de 2016. A dona do Facebook, Instagram e Whatsapp assustou os investidores com os resultados abaixo do esperado divulgados ontem e com o pedido de Mark Zuckerberg, CEO da empresa, para que os acionistas tenham "paciência".As "big tech" têm penalizado os índices nesta época de resultados, em que Microsoft, Alphabet e Meta já apresentaram contas. Hoje, após o fecho, é a vez de Apple e Amazon apresentarem os números do trimestre, mas o sentimento dos investidores é de desconfiança.A Amazon fechou a perder 4,06%, enquanto a Apple caiu 3,05%. Já a Microsoft cedeu 1,98% e a Alphabet recuou 2,85%.