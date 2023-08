Wall Street fecha no verde apesar de palavras de Powell

As bolsas norte-americanas fecharam com ganhos, num dia em que os investidores digeriram as declarações de diferentes membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, incluindo do presidente do banco central, Jerome Powell.O responsável pela Fed garantiu que a autoridade monetária está "preparada para subir mais os juros se for necessário", deixando assim claro que o compromisso em baixar a inflação para os 2% mantém-se. Mas as declarações de Powell parecem não ter trazido desânimo ao mercado acionista.O S&P 500 valorizou 0,67% para 4.405,71 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,73% para 34.346,90 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,94% para 13.590,65 pontos."Powell, à semelhança do que tem acontecido, não disse nada revelador aos mercados - o que provavelmente era o objetivo. A reação do mercado parece consistente com a ideia de que a Fed já terá provavelmente acabado de subir as taxas de juro a curto prazo, mas que está mais do que preparada para fazer mais se os dados económicos assim o ditarem", afirmou Tom Garretson, da RBC Wealth Management, em declarações à Bloomberg.O presidente da Fed de Philadelphia, Patrick Harker, mostrou-se hoje a favor de manter as taxas de juro nos níveis atuais de modo a permitir que as sucessivas subidas tenham efeitos. Já a líder da Fed de Cleveland, Loretta Mester, alertou que apertar de menos as taxas de juro seria "um erro maior" do que subi-las demasiado.O próximo encontro de política monetária da Fed está marcado para 19 e 20 de setembro.