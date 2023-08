Wall Street fecha a perder mais de 1% após sessão marcada por volatilidade

4.376,31

A Advanced Micro Devices, por exemplo, terminou o dia com perdas de 6,97% para 101,80 dólares.





O entusiasmo com as tecnológicas, um dia depois de os resultados do segundo trimestre fiscal da Nvidia, que terminou a 30 de julho, terem superado as estimativas dos analistas, esfumou-se ao longo da sessão e o Nasdaq sofreu uma queda pronunciada. A fabricante de semicondutores avançou 0,1% paradólares, depois de no arranque da sessão ter visto as ações tocarem nos 502,30 dólares - máximos históricos.Mas apesar dos bons ventos da Nvidia, o foco dos investidores está agora no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, na expectativa de obter pistas sobre os próximos passos do banco central em termos de política monetária. E também para a Europa o dia de amanhã será importante, não só pelas palavras de Powell, mas também porque está previsto que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fale por volta das 20h00 de Lisboa.Notícia corrigida às 21:59 nas variações e valores de fecho dos índices