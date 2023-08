Wall Street fecha no verde com S&P 500 a registar maior ganhos desde finais de junho

4.436,01

13.721,03

34.472,98

470,61 dólares

Advanced Micro Devices somou 3,51% para os 109,37 dólares.

Os índices norte-americanos fecharam com ganhos, num dia em que novos dados económicos na Europa e nos Estados Unidos deram força à ideia de que os bancos centrais vão pausar as subidas dos juros para prevenir uma recessão.O S&P 500 somou 1,10% parapontos, tendo registado o maior ganho desde 30 de junho. O tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,59% parapontos e o industrial Dow Jones cresceu 0,54% parapontos.O setor tecnológico comandou as subidas num dia em que as atenções dos investidores estão centradas nas contas do segundo trimestre da Nvidia, que são divulgadas após o fecho da negociação. A fabricante de semicondutores valorizou 3,05% parana sessão. A"Os índices de gestores de compras (PMI) de agosto sugerem fortemente que estamos perto de um pico do ciclo de subidas dos juros", afirmou Jennifer McKeown, da Capital Economics, à Bloomberg.As atenções dos investidores estão agora no arraque do Simpósio de Jackson Hole, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, que vai reunir os líderes dos bancos centrais. O presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, discursa na sexta-feira, sendo um dos momentos mais aguardados, com os investidores à espera de obter pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária no combate à inflação.