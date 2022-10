Wall Street fecha no verde no arranque de semana de resultados de peso

Entre os principais movimentos de mercado, a Tesla chegou a cair mais de 7%, depois de a gigante liderada por Elon Musk ter cortado os preços em até 9% dos Model 3 e Model Y na China, a fabricante automóvel acabou por recuperar e terminou o dia a perder 1,49%.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta, a serem divulgados esta semana, com os dados compilados pela Bloomberg a apontarem para a maior contração dos lucros em três anos



"O que é surpreendente sobre este 'bear market' é que estamos em baixa de 25% e os resultados ainda estão a aguentar. A taxa de desemprego está em 3,5% e muitas medidas da atividade [económica] permanecem em território de expansão", explicou o analista da B. Riley, Art Hogan, numa nota vista pela Bloomberg.



"Em 2008, o mundo teria de implodir completamente para nos colocar no mesmo lugar", rematou.



Em destaque esteve ainda o Nasdaq Golden Dragon China Index – que reúne as réplicas das ações das principais gigantes chinesas nos EUA – que terminou o dia a tombar 14,43% para 4.468,54 pontos, pressionado pela política restritiva de Pequim, após a recondução de Xi Jinping como líder do Partido Comunista da China.



Wall Street terminou a sessão desta segunda-feira no verde, num dia em que os investidores estiveram a avaliar dados sobre o setor industrial, que registou uma desaceleração em outubro, pelo quarto mês consecutivo - o que pode significar um abrandamento na velocidade de subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana.O industrial Dow Jones ganhou 1,34% para 31.499,62 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 subiu 1,19% para 3.797,34 pontos, empurrado pelos ganhos da Microsoft e Apple que subram ambas mais de 1%. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,86% para 10.952,61 pontos.Os investidores estão agora focados na "earnings season", com os resultados da