Wall Street fecha no vermelho, com investidores a assimilarem nova intervenção da Fed

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, numa altura em que os juros das obrigações norte-americanas agravam-se à boleia da expectativa de que a Reserva Federal norte-americana vai continuar a aumentar as taxas de juro para combater a inflação.



O "benchmark" S&P500 desceu 0,67% para 3.695,16 pontos, enquanto o industrial Dow Jones caiu 0,33% para 30.423,81 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,85% para 10.680,51 pontos.



Nem os resultados acima do esperado foram o suficiente para animar as bolsas. A Netflix revelou esta terça-feira, após o final da negociação, ter fechado o terceiro trimestre com mais 2,41 milhões de subscritores.



O presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, considera positivo que os mercados já estejam a antecipar uma subida das taxas de juro, salientando que é importante que a autoridade monetária dê continuidade a este caminho mais "hawkish", ou seja, agressivo.



O presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, admitiu a possibilidade de uma pausa no aumento das taxas de juro algures no próximo ano, caso existam sinais claros de uma redução da inflação, algo que ainda não é claro.