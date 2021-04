Wall Street fecha no vermelho com investidores cautelosos na ressaca de recordes

O Dow Jones encerrou a ceder 0,29%, para os 33.430,24 pontos, um dia após ter fechado num recorde absoluto nos 33.519,17 pontos. As cotadas que mais penalizaram o índice foram a UnitedHealth, Merck, Caterpillar e IBM, todas com quedas superiores a 1%.O índice alargado S&P 500 também fechou negativo, perdendo 0,10%, para os 4.073,94 pontos, igualmente na ressaca de um máximo histórico na véspera, quando atingiu os 4.077,91 pontos. Durante a negociação, contudo, foi alcançado um recorde no intraday, nos 4.086,23 pontos.O Nasdaq Composite não conseguiu evitar seguir os seus pares e acabou a deslizar 0,05%, para os 13.698,38 pontos.Entre as "big tech", Facebook, Alphabet e Microsoft aliviaram dos recordes da véspera, embora com perdas abaixo de 1%. A Amazon cedeu 0,09%, enquanto a Apple subiu 0,25%. A Tesla ganhou apenas 0,08%.