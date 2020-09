Wall Street fecha no vermelho, em dia de sobe e desce à procura de orientação

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, numa sessão em que negociaram no verde e no vermelho, a tatear caminho para encontrarem uma direção. O movimento de vendas nas tecnológicas penalizou e teve mais peso do que os bons dados do mercado de trabalho.



Lucas Jackson/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 04 de Setembro de 2020 às 21:13







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a ceder 0,56% para 28.133,31 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,81% para 3.426,96 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,27% para 11.313,13 pontos, tendo chegado a estar a negociar hoje abaixo dos 11.000 pontos. Este índice perdeu ontem perto de 5%, depois de na véspera ter negociado pela primeira vez na sua história no patamar dos 12.000 pontos. Na sessão de quinta-feira, os principais índices bolsistas norte-americanos sofreram perdas acentuadas, no pior dia desde inícios de junho, muito à conta da derrocada das tecnológicas. Há várias semanas que se receava que o forte movimento de subida em Wall Street acabasse por ser interrompido, o que aconteceu ontem e prosseguiu na sessão de hoje. Muitos dos títulos com melhor performance este ano, como é o caso das big tech, estão a ser alvo de um acentuado sell-off, com os investidores a virarem-se para ações mais cíclicas, como é o caso das financeiras e energéticas.



A Apple e a Tesla, que ontem afundaram em torno de 8% e 9%, respetivamente, não conseguiram regressar a terreno positivo, mas a quebra de hoje foi ligeira. As bolsas dos EUA abriram com uma nota positiva, depois inverteram e perto do final da sessão regressaram a terreno positivo (com o S&P 500, por exemplo, a recuperar de um tombo de 3% a meio da jornada), mas rapidamente inverteram de novo e acabaram por terminar em queda. A dar força ao fôlego que se fez sentir estiveram os dados do mercado de trabalho nos EUA em agosto, mas não foram suficientes para manter os índices à tona. A taxa de desemprego no país caiu para 8,4% em agosto, abaixo dos 9,8% que se antecipava – e contra 10,2% em julho. Por seu lado, as contratações (excetuando o setor agrícola) aumentaram em 1,371 milhões. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street fecha no vermelho, em dia de sobe e desce à procura de orientação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.