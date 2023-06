Wall Street fecha no vermelho num dia em que investidores fugiram ao risco

para a audição semestral, sendo a expectativa dos investidores que destas audições saiam pistas sobre o curso da política monetária.



4.388,71 pontos, o industrial Dow Jones perdeu 0,72% para

34.053,87 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,16% para 13.667,29 pontos.





Os investidores estão a tentar perceber se o bom desempenho das bolsas a que se tem assistido desde o início do ano será para continuar ou se o mercado poderá já ter ido longe demais. E, para isso, o rumo da política monetária poderá ser chave central.



Na última reunião de política monetária, na semana passada, a Fed optou por manter as taxas de juro inalteradas no intervalo entre 5% e 5,25%, mas o "dot plot" - mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores - aponta para que a taxa dos fundos federais se situe nos 5,6% (valor mediano) no final deste ano, o que sinaliza que haverá uma ou mais subidas adicionais.

As bolsas norte-americanas terminaram a sessão com perdas, num dia em que os investidores privilegiaram ativos mais seguros, como a dívida soberana. Isto numa altura em que aguardam com expectativa o testemunho do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, Jerome Powell, nos próximos dois dias.O responsável pelo banco central norte-americano estará na quarta-feira na Câmara dos Representantes e no dia seguinte no SenadoO S&P 500, referência para a região, cedeu 0,47% para