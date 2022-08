Wall Street fecha no vermelho o "não querido mês de agosto"

Agosto não vai deixar saudades em Wall Street. Os principais índices do outro lado do Atlântico despediram-se do oitavo mês do ano no vermelho e acumularam perdas mensais superiores a 4%.



O Dow Jones terminou o dia a perder 0,88%, para os 31.510,43 pontos, enquanto o S&P 500, referência mundial, recuou 0,78%, para os 3.955,00 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,56%, fechando nos 11.816,20 pontos.



Num mês particularmente turbulento, com os investidores sempre de olho na Fed, o saldo de agosto foi negativo para os três principais índices: o Dow perdeu 4,06%, o S&P 500 caiu 4,24% e o Nasdaq recuou 4,64%.



O ano, aliás, não sorri às bolsas da "Big Apple". Dow Jones e S&P 500 apenas apresentam saldos mensais positivos em três dos oito meses, enquanto o Nasdaq caiu em seis meses.