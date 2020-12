Wall Street fecha positiva com novos máximos animada por vacinas

Leia Também Ações europeias em máximo de quase 10 meses com esperança de acordos nos EUA e Europa

Wall Street viveu mais um dia positivo esta terça-feira e viu o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharem em novos máximos históricos. O Dow Jones falhou essa proeza, mas tocou um recorde no intradiário. Com poucos avanços sobre o pacote de estímulos nos EUA, as boas notícias sobre as vacinas, que começaram hoje a ser administradas no Reino Unido, animaram os investidores.O Dow Jones chegou a tocar os 30.246,22 pontos, um valor inédito para o índice das "blue chips", mas cedeu na reta final da negociação e encerrou a subir 0,35%, para os 30.173,88 pontos, não muito distante do recorde de fecho da passada sexta-feira, nos 30.218 pontos.Já o S&P 500 avançou 0,28% para fechar nos 3.702,25 pontos, um novo máximo. Durante a sessão, o índice fixou também um recorde intradiário ao tocar os 3.708,45 pontos.Com as tecnológicas a continuarem o bom desempenho, o Nasdaq Composite terminou o dia nos 12.582,77 pontos, uma subida de 0,50% e novo recorde de fecho. Antes, o índice tecnológico atingiu os 12.594,54 pontos, recorde no "intraday".A Tesla, que anunciou um aumento de capital de cinco mil milhões de dólares, ganhou 1,27%, para os 649,88 dólares, máximo histórico para o fecho, depois de ter tocado os 651,28 pontos.