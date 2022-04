Wall Street fecha positiva no arranque de semana de contas das "big tech"

Num dia marcado pelo anúncio de acordo entre o Twitter e Elon Musk para o fundador da Tesla comprar a rede social, num negócio avaliado em 44 mil milhões de dólares, as bolsas de Nova Iorque viveram uma sessão positiva. A pesar nos investidores estão também as apresentações de resultados das gigantes tecnológicas Apple, Amazon e Microsoft, que ocorrerão esta semana.O Dow Jones avançou 0,70%, para os 34.049,46 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,57%, fechando nos 4.296,12 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,29%, recuperando a fasquia dos 13 mil pontos, e terminou o dia nos 13.004,85 pontos.Com o negócio do Twitter a centrar as atenções, as ações da rede social ganharam 5,66%, fechando nos 51,70 dólares. A oferta de Musk para as ações do Twitter é de 54,20 dólares.O negócio impactou negativamente, contudo, na cotação da Tesla, com as ações do fabricante de veículos elétricos a recuarem 0,70%, para menos de mil dólares.Entre as "big tech", a Apple valorizou 0,67%, a Amazon ganhou 1,19%, a Alphabet, casa-mãe do Google, subiu 2,87%, enquanto a Microsoft avançou 2,44%. A Meta, dona do Facebook, fechou o dia com um ganho de 1,56%.O acordo para Musk comprar o Twitter veio animar os mercados, que estiveram sob pressão com o alastramento da pandemia da covid-19 na China e anúncios de novos confinamentos, o que motivou uma fuga para ativos refúgio, nomeadamente as "treasuries" e o dólar.