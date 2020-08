Wall Street fecha sem rumo com impasse nos estímulos e abrandamento económico

27.931,02 pontos, sem nenhuma das cotadas a variar mais de 1%, quer para cima quer para baixo. Em termos semanais, o índice das "blue chips" acumulou ganhos de 1,81%.



O S&P 500 manteve-se perto dos máximos históricos de fevereiro deste ano, mas acabou por deslizar uns ligeiros 0,02%, fechando nos 3.372,8 5 pontos, o que lhe valeu um ganho semanal de 0,59%.



Quanto ao tecnológico Nasdaq Composite, a jornada ficou em tons de vermelho, com uma queda de 0,21%, para os 11.019,30 pontos. O índice ganhou uns meros 0,07% na semana.







Os principais índices de Wall Street despediram-se da semana com variações ligeiras. O Dow Jones fechou com uma leve subida, enquanto o S&P 500 terminou o dia quase inalterado e o Nasdaq cedeu algum terreno, mas manteve-se acima dos 11 mil pontos.O arrastar do impasse entre democratas e republicanos sobre novas medidas de estímulo para fazer face ao impacto da pandemia e indicadores económicos que mostram um abrandamento na recuperação da atividade económica pesaram nas decisões dos investidores.O Dow Jones avançou 0,12%, para os