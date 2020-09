Wall Street fecha semana turbulenta em baixa

Os principais mercados acionistas do outro lado do Atlântico encerraram no vermelho, com as tecnológicas, uma vez mais, a estarem entre os piores desempenhos.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:15







... O Dow Jones fechou a ceder 0,88% para 27.657,42 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 recuou 1,12% para 3.319,47 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,07% para 10.793,28 pontos. Com este desempenho, os principais índices de Wall Street acabaram por marcar a terceira semana consecutiva no vermelho. Os investidores continuam a optar pela prudência depois de a Fed ter dito na quarta-feira que, apesar de prever melhorias na economia, o caminho para a recuperação do país será bastante longo. As tecnológicas voltaram a pesar na tendência, com a Apple a recuar mais de 3%, a Alphabet (dona da Google) a cair mais de 2% e a Microsoft a perder mais de 1%. A influenciar a negociação de hoje nas bolsas esteve a bruxaria quádrupla ("quadruple witching") – que tem este nome porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.

Este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

