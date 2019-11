Wall Street fecha terceiro mês de ganhos a perder brilho

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, numa sessão em que houve menor participação dos investidores, já que muitos optaram por um fim de semana prolongado. Por outro lado, as relações EUA-China ficaram beliscadas com o apoio de Trump à autonomia de Hong Kong, o que suscita receios de um recuo nas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O Dow Jones fechou a perder 0,40% para 28.051,41 pontos, depois de na quarta-feira ter estabelecido durante o dia um novo máximo histórico, nos 28.174,97 pontos.

Também o S&P 500 recuou 0,40%, para 3.140,98 pontos, tendo na negociação intradiária de quarta-feira atingido um valor nunca antes visto, nos 3.154,16 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite seguiu a mesma tendência, encerrando a desvalorizar 0,46% para 8.665,47 pontos. Durante a sessão de quarta-feira chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 8.702,57 pontos.

Apesar das quedas de hoje, as bolsas norte-americanas registaram o seu terceiro mês consecutivo de ganhos.

A frente comercial continua a ditar grandemente a evolução bolsista e o facto de o presidente dos EUA ter desafiado a China ao apoiar Hong Kong deixou os investidores mais prudentes nesta sexta-feira.

Donald Trump assinou na quarta-feira, já depois do fecho de Wall Street, a legislação norte-americana de apoio a Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China – o que constitui um novo foco de tensão nas negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Pequim reagiu ontem à posição dos EUA, considerando tratar-se de "ingerência" nos seus assuntos internos.

Os investidores estão ansiosos por sinais de mais progressos rumo ao chamado acordo comercial parcial (de "fase um"), até porque ainda está no horizonte uma nova "leva" de tarifas norte-americanas à importação de produtos chineses a partir de 15 de dezembro.

Por outro lado, como os mercados norte-americanos estiveram encerrados ontem, devido à celebração do Dia de Ação de Graças, muitos investidores optaram por um fim de semana prolongado e não estiveram hoje a negociar, o que retirou dinamismo e volume às bolsas.

Hoje, dia d Black Friday, a sessão em Wall Street foi três horas mais curta. A próxima semana abre com a Ciber Monday, mas os mercados do outro lado do Atlântico funcionarão no período habitual.

As cotadas da energia estiveram entre as piores performances desta sexta-feira, num dia em que os preços do petróleo estão a registar a maior queda em quase dois meses, penalizados pelos sinais de a Organização de Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+), grupo no qual a Rússia se insere, poderão não alargar a dimensão dos cortes de produção.



A decisão será tomada na reunião da próxima semana, com os membros do cartel a reunirem-se em Viena na quinta-feira, 5 de dezembro, e a OPEP+ no dia seguinte.