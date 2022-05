Wall Street fecha última sessão do mês no vermelho

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, numa altura em que a elevada inflação intensifica o debate sobre o ritmo de subida dos juros diretores na Europa.

Wall Street fecha última sessão do mês no vermelho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street fecha última sessão do mês no vermelho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar