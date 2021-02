Wall Street fixa novos máximos mas perde gás. Powell diz que inflação não é preocupação

O Dow Jones encerrou a somar 0,20% para os 31.437,80 pontos, depois de durante a sessão ter tocado nos 31.511,44 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,03% para 3.909,88 pontos, após ter atingido na negociação intradiária os 3.931,50 pontos – o que também constituiu um novo máximo histórico.

Também o tecnológico Nasdaq Composite estabeleceu um novo recorde durante o dia, nos 14.109,12 pontos. Fechou depois a recuar 0,25% para 13.972,53 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico perderam algum fôlego a meio da sessão, devido sobretudo aos receios de pressões inflacionistas decorrentes dos novos estímulos previstos na proposta de ajuda pandémica da Administração Biden, no valor de 1,9 biliões de dólares.

Hoje foram divulgados os valores de janeiro do índice de preços no consumidor nos EUA, e a taxa de inflação mensal fixou-se em 0,3% contra 0,2% no mês anterior, com os preços mais altos da gasolina a serem os responsáveis pela maior parte da subida.

Já a taxa de inflação em ritmo anualizado foi de 1,4%, ficando assim igual ao mês anterior.

A inflação core (que não contabiliza componentes mais voláteis, como os alimentos e a energia) anualizada foi também de 1,4%, contra 1,6% no mês precedente.

As expectativas dos economistas eram de uma inflação e inflação core anualizada nos 1,5%.

O presidente da Fed, Jerome Powell, falou entretanto e reiterou que são necessários mais estímulos à economia. "Deixem de recear que a inflação aumente", afirmou.

No domingo a nova secretária do Tesouro, Janet Yellen, veio reforçar a expectativa de uma viabilização para breve destas ajudas pandémicas da Administração Biden, ao dizer que os EUA regressarão ao pleno emprego no próximo ano se o Congresso aprovar rapidamente o pacote de estímulos.

A contribuir para os recordes de hoje em Wall Street, antes da perda de fôlego dos principais índices, estiveram sobretudo os títulos da energia, num dia em que os preços do petróleo voltaram a ganhar terreno e negoceiam em máximos de mais de um ano.