Wall Street "flat" à espera da Fed

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, mas sem oscilações de relevo, numa altura em que os investidores estão já de olho na reunião da Fed na próxima semana.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 11 de Junho de 2021 às 21:17







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a somar 0,04%, para se fixar nos 34.479,60 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,19%, para 4.247,44 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão marcou um máximo de 4.248,38 pontos, muito perto do seu máximo de sempre – atingido ontem nos 4.249,74 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,35% para se fixar nos 14.069,42 pontos. Os investidores preferiram usar de cautela e o foco está agora na próxima reunião da Fed, nos dias 15 e 16 de junho, que poderá dar mais sinais sobre a sua política monetária. Os setores que mais terreno ganharam na sessão de hoje foram os das tecnologias e outros mais dependentes do crescimento económico. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street "flat" à espera da Fed









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.