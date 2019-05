Wall Street flirta com máximos históricos

O Standard & Poor’s 500 fechou a somar 0,96% para 2.945,58 pontos, a rondar o máximo histórico de 2.954,13 pontos atingido no passado dia 1 de maio.

Por seu lado, o Dow Jones avançou 0,75%, para 26.504,34 pontos. O recorde do índice industrial foi estabelecido a 3 de outubro do ano passado, nos 26.951,81 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite acompanhou o movimento de subida, a ganhar 1,58%, para 8.164,00 pontos. O seu mais alto valor de sempre foi atingido durante a sessão do passado 29 de abril, nos 8.176,08 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estiveram a ser sustentadas pelos dados do emprego nos EUA em abril, que superaram as expectativas, contribuindo para um maior otimismo quanto à evolução da economia.

Os bons números do emprego mostram que o mercado laboral consegue sustentar o crescimento sem desencadear inflação, dando assim cobertura ao plano da Reserva Federal de manter uma postura paciente em relação a quaisquer mexidas nos juros.

As contratações aumentaram em 263.000 no mês passado, segundo o Departamento norte-americano do Trabalho, suplantando as estimativas apontadas pelos economistas inquiridos pela Bloomberg e que apontavam para um aumento de 181.000 empregos.

Já a taxa de desemprego, que o consenso de mercado esperava que se mantivesse nos 3,8%, desceu para 3,6% - um mínimo de 49 anos.

Por seu lado, o crescimento do salário/hora permaneceu nos 3,2%, ligeiramente abaixo das projeções.

A Tesla esteve entre os destaques do lado dos ganhos, depois de ter conseguido angariar 2,35 mil milhões de dólares. Ontem, a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk tinha revelado o plano de angariar cerca de dois mil milhões de dólares através da venda de ações e emissão de dívida.

Hoje, já depois do anúncio do montante angariado, Musk elevou a fasquia e disse que a empresa decidiu angariar mais 400 milhões de euros. As ações continuaram a valorizar depois destas declarações do CEO, tendo terminado o dia a somar mais de 4%.

Também a Amazon sobressaiu pela positiva, depois de o investidor multimilionário Warren Buffett ter dito à CNBC que o conglomerado que lidera, a Berkshire Hathaway, tem estado a comprar ações da empresa de comércio eletrónico comandada por Jeff Bezos.