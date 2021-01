Wall Street fraqueja na reta final e fecha no vermelho

As bolsas de Nova Iorque fraquejaram nos últimos minutos da sessão desta terça-feira e acabaram o dia no vermelho, embora com quedas ligeiras. Numa sessão em que alternaram entre ganhos e perdas, os receios face ao avanço da pandemia e os receios de obstáculos na aprovação do plano de estímulos de Joe Biden pesaram mais.O Dow Jones deslizou 0,07%, para os 30.937,04 pontos depois de ter chegado a subir até aos 31.121,42 pontos.O S&P 500 fraquejou igualmente no final do dia e terminou nos 3.8 pontos, a cair 0,%. Mas antes ainda tocou um máximo histórico no intraday nos 3.870,90 pontos.Desta feita nem mesmo o tecnológico Nasdaq Composite escapou ao vermelho. A inversão nos derradeiros minutos levou o índice a fechar com uma descida de 0,07%, para os 13.626,07 pontos, falhando novo recorde.