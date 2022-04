Wall Street ganha com aposta dos investidores no "buy the dip"

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com os investidores a aproveitarem as quedas para comprar. A exceção foi o Nasdaq.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:22







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os investidores aproveitaram as quedas para comprar – o chamado ‘buy the dip’ –, o que permitiu ao Dow Jones e ao S&P 500 terminarem em alta, naquela que foi mais uma sessão em montanha russa. O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,19% para 33.301,93 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a ganhar 0,21% para 4.183,96 pontos (e está a caminho do pior mês desde março de 2020). Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,01% para 12.488,93 pontos e está a preparar-se para registar a pior performance mensal desde outubro de 2008. Nos minutos finais, o Nasdaq ainda esteve timidamente no verde, mas não aguentou o fôlego – se bem que a descida tenha sido marginal. Os ganhos da Microsoft, depois de ontem ter reportado contas acima do esperado, ajudaram ao sentimento positivo nas tecnológicas, mas a queda da Alphabet, cujas receitas desiludiram, travaram esse ímpeto altista. A época de divulgação dos números trimestrais prossegue e amanhã será a vez da Apple, Amazon, Twitter e Intel. Esta noite temos também as contas da Meta Platforms. A crise da energia na Europa, a luta da China para suprimir a covid-19 e o posicionamento mais agressivo da Fed levaram as bolsas europeias e norte-americanas a marcarem esta semana mínimos desde meados de março. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street ganha com aposta dos investidores no "buy the dip"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street ganha com aposta dos investidores no "buy the dip" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar