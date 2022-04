Wall Street ganha com melhoria do mercado laboral

Os principais índices de Wall Street terminaram no verde, com os bons dados do mercado do trabalho nos EUA a animar o sentimento dos investidores.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,25% para 34.583,57 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a pular 0,43% para 4.500,21 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,06% para 13.897,30 pontos.

Na semana passada, o número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caiu mais do que o esperado, fixando-se em mínimos de 1968.

Estes dados sustentam a visão do banco central de que a economia norte-americana está forte o suficiente para aguentar novas subidas dos juros diretores.